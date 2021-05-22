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Мангистауская область перешла в "красную" зону

Мангистауская область перешла в "красную" зону

В МВК представили матрицу эпидемиологической ситуации, согласно которой Мангистауская область перешла в «красную» зону, разделив пребывание в ней с Нур-Султаном, Алматы, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областями.

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