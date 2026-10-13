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«Для России больше нет «красных линий»». Неожиданные кадры из Киева. Для чего Зеленскому нужна пауза на 60 дней

Западные и украинские спикеры всё чаще признают: ситуация вокруг конфликта изменилась, а прежние расчёты Киева больше не работают.

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