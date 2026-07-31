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Нашествие нелегалов на Сеуту стало крупнейшим кризисом в ЕС за последние годы

Нашествие нелегалов на Сеуту стало крупнейшим кризисом в ЕС за последние годы

REUTERS/Jon Nazca Сообщения, которые 31 июля приходят из небольшого испанского города Сеута на африканском континенте, у которого с одной стороны Гибралтарский пролив, а с другой – граница с Марокко, напоминают военную сводку.

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