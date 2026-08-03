«Пять к одному в пользу ВСУ»: о чем говорят данные о количестве запускаемых БПЛА Украина четвертый месяц подряд запускает по России больше дальнобойных беспилотников, чем Россия по Украине.
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«Пять к одному в пользу ВСУ»: о чем говорят данные о количестве запускаемых БПЛА Украина четвертый месяц подряд запускает по России больше дальнобойных беспилотников, чем Россия по Украине.
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