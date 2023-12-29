Трофейные БПЛА "Фурия" и огнемёт ВСУ передали музею в Новосибирске

Уникальные экспонаты доставлены с авдеевского направления СВО.Экспозиция исторического парка "Россия – моя история" в Новосибирске пополнилась двумя уникальными экспонатами, привезёнными непосредственно с авдеевского направления специальной военной операции.
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