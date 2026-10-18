Почему прекращение боевых действий для президента Украины Владимира Зеленского равнозначно политическому исчезновению? Может ли водная блокада Донбасса стать триггером обмена ударами по Днепру и Киеву? Чем объясняется перевод народного депутата Украины Александра Дубинского из СИЗО в колонию дальше от Киева? И какие правовые и политические риски создаёт содержание оппозиционных политиков под страж… Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым