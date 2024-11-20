Что я по беглом ознакомлении вижу принципиально нового (в том числе выходящего за пределы сказанного по теме Верховным в сентябре) в освеженной ядерной доктрине.
Новое в ядерной доктрине России
Комментарии
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Игорь Кузнецов
По женски, извините, можно на базаре поругаться с продавцом - "не хочешь, не бери". Этот "БАЗАР" на уровне применения ЯО, мало никому не покажется.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Что значит "нападение и соответствует ли их нападение, статье нашей доктрины?" Почитайте текст Указа - всё станет понятно. Или Вы хотите понять что такое "массовое применение"? То есть (как в мульфильме - "три это куча" или уже "четыре куча")? Это решает Генштаб и Совбез РФ. Президент "нажимает кнопку".
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1 час.
alex1958 Rykhovsky
Сам придумал? Или бабушки на рынке рассказали?
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1 час.
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