Новое в ядерной доктрине России

По женски, извините, можно на базаре поругаться с продавцом - "не хочешь, не бери". Этот "БАЗАР" на уровне применения ЯО, мало никому не покажется.

Игорь Кузнецов

Что значит "нападение и соответствует ли их нападение, статье нашей доктрины?" Почитайте текст Указа - всё станет понятно. Или Вы хотите понять что такое "массовое применение"? То есть (как в мульфильме - "три это куча" или уже "четыре куча")? Это решает Генштаб и Совбез РФ. Президент "нажимает кнопку".