Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Gurman
    И эта  г..да  во власти.Дебош в "Пятёрочк...
  • Харченко Александр
    Это всё правда, но она должна исходить не из его грязного рта, а из слов и видео Российской информсредыАрестович переобу...
  • ММ
    В том то и беда, что мы платим за ТВ, а нам за наши деньги впаривают рекламу! Я бы тоже согласился платить больше, но...Долой с экранов! ...

Новое в ядерной доктрине России

Новое в ядерной доктрине России

Что я по беглом ознакомлении вижу принципиально нового (в том числе выходящего за пределы сказанного по теме Верховным в сентябре) в освеженной ядерной доктрине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
По женски, извините, можно на базаре поругаться с продавцом - &quot;не хочешь, не бери&quot;. Этот &quot;БАЗАР&quot; на уровне применения ЯО, мало никому не покажется.
Ответить
1 час.
Игорь Кузнецов
Что значит &quot;нападение и соответствует ли их нападение, статье нашей доктрины?&quot; Почитайте текст Указа - всё станет понятно. Или Вы хотите понять что такое &quot;массовое применение&quot;? То есть (как в мульфильме - &quot;три это куча&quot; или уже &quot;четыре куча&quot;)? Это решает Генштаб и Совбез РФ. Президент &quot;нажимает кнопку&quot;.
Ответить
1 час.
alex1958 Rykhovsky
Сам придумал? Или бабушки на рынке рассказали?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх