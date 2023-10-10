Мэрия Екатеринбурга готова потратить на главный ледовый городок больше 24 миллионов рублей

За эти деньги на площади 1905 года поставят искусственную ёлку, построят сцену с подсветкой и поставят ледяные скульптуры на новогоднюю и Пушкинскую темыМэрия Екатеринбурга начала подготовку к Новому году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии