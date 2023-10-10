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Мэрия Екатеринбурга готова потратить на главный ледовый городок больше 24 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга готова потратить на главный ледовый городок больше 24 миллионов рублей

За эти деньги на площади 1905 года поставят искусственную ёлку, построят сцену с подсветкой и поставят ледяные скульптуры на новогоднюю и Пушкинскую темыМэрия Екатеринбурга начала подготовку к Новому году.

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