Зеленский призвал генсека ООН признать спецоперацию России «геноцидом»

Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал о призыве к генсеку ООН Антониу Гутерришу лишить российских представителей права голоса в Совете безопасности организации, а также признать последние шаги Москвы на Украине в качестве «геноцида».
Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал о призыве к генсеку ООН Антониу Гутерришу лишить российских представителей права голоса в Совете безопасности организации, а также признать последние шаги Москвы на Украине в качестве «геноцида».
Свежие комментарии