Южный Федеральный

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Зеленский призвал генсека ООН признать спецоперацию России «геноцидом»

Зеленский призвал генсека ООН признать спецоперацию России «геноцидом»

Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал о призыве к генсеку ООН Антониу Гутерришу лишить российских представителей права голоса в Совете безопасности организации, а также признать последние шаги Москвы на Украине в качестве «геноцида».

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