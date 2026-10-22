Перечень работ, запрещенных лицам младше 18 лет, начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. С этого момента подростки не смогут трудиться в сферах, где есть вредные и опасные для здоровья факторы, а также в хосписах и в игорном бизнесе.
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