Перечень работ, запрещенных лицам младше 18 лет, начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. С этого момента подростки не смогут трудиться в сферах, где есть вредные и опасные для здоровья факторы, а также в хосписах и в игорном бизнесе.