Польша: Польские ВВС действовали активно, в то время как ранним утром в некоторых частях Люблинского и Подкарпатского воеводств были выпущены предупреждения общественной безопасности, указывающие на возможные угрозы безопасности, из-за российских воздушных атак на Украину.