Путин обсудил возможную эвакуацию в Тюменской области из-за паводка

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, обсудил ситуацию с паводками, сообщил его пресс-секретарь Песков.
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