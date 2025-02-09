Принц Гарри и Меган Маркл поцеловались на публике

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Канаду для участия в торжественном открытии “Игр непобежденных” — международного события, посвященного соревновательной деятельности военнослужащих, получивших ранения или инвалидность на поле боя.
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