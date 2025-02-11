В США арестовали двух россиян за распространение вируса-вымогателя Phobos

Россияне Роман Бережной и Егор Глебов арестованы в США по обвинению в распространении вируса-вымогателя Phobos и вымогательстве у жертв более 16 миллионов долларов, сообщили в Министерстве юстиции Штатов.
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