Плесень в листьях: почему осенью обостряется аллергия и как ее лечить

В сентябре многие россияне сталкиваются с обострением аллергии. Это связано со многими факторами: цветением сорных трав, изменением микроклимата в квартирах и плесневелыми грибами, которые развиваются под опавшими листьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии