Жительница Смоленщины завоевала медаль первенства мира по подводному спорту (фото)

Для Дарьи из Смоленской области это выступление в составе сборной России стало дебютным Смолянка Дарья Егорова завоевала «Бронзу» на международном первенстве по подводному спорту CMAS 22nd World Championship Finswimming Open Water.
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