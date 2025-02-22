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Потерявшим жилье курянам выделили 40 млрд рублей – инициатива правительства

Потерявшим жилье курянам выделили 40 млрд рублей – инициатива правительства

Потерявшим жилье курянам выделили 40 млрд рублей – инициатива правительства Евгения КомароваНа выплаты потерявшим жилье курянам правительство направило 40 млрд рублей.

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Комментарии
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bianka Белая
Считаю, что материальную компенсацию пострадавшим жителям приграничья надо выдавать из средств, конфискованных у проворовавшихся генералов, уже пойманных и тех, кто ещё на свободе. Это не просто целесообразно, это справедливо, потому что во многом из-за украденных ими у воинов средств и было допущено вторжение врага на территорию России и не дан своевременный отпор им.
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