Потерявшим жилье курянам выделили 40 млрд рублей – инициатива правительства

bianka Белая

Считаю, что материальную компенсацию пострадавшим жителям приграничья надо выдавать из средств, конфискованных у проворовавшихся генералов, уже пойманных и тех, кто ещё на свободе. Это не просто целесообразно, это справедливо, потому что во многом из-за украденных ими у воинов средств и было допущено вторжение врага на территорию России и не дан своевременный отпор им.