Клинцевич: России нужен закон о гражданстве для иностранных добровольцев СВО

Принимавший участие боях за освобождение Мариуполя и на Угледарском направлении во время проведения специальной военной операции гражданин Сербии Александр Йокич получил четыре отказа при попытке получить гражданство России.
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