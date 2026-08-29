Асбест для уплотнения резьбовых соединений — особенности применения

Асбестовый шнур (асбошнур) — это традиционный уплотнительный и теплоизоляционный материал на основе хризотилового асбеста, который десятилетиями применяется в России для герметизации резьбовых, фланцевых и других соединений в системах, работающих при повышенных температурах.
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