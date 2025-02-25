Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию с требованием лишить его канадского гражданства, которую подписали более 160 тысяч жителей страны.
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