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Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию с требованием лишить его канадского гражданства, которую подписали более 160 тысяч жителей страны.