Ликвидированные в КЧР преступники могли расстрелять полицейских 22 апреля

СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Боевики, которые были ликвидированы при нападении на наряд ДПС в Карачаевске 28 апреля, подозревались в расстреле полицейских, который был совершен несколькими днями ранее.
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