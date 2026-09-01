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Кариев театрында яшь режиссерлар иҗади лабораториясе узачак

Кариев театрында яшь режиссерлар иҗади лабораториясе узачак

Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында XVIII «Һөнәр» бөтенроссия яшь режиссура фестивале кысаларында режиссерлар иҗади лабораториясе узачак.

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