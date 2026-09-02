Обучение на нутрициолога без медицинского образования: где проходит граница закона

Содержание Правовое регулирование профессии нутрициолога в России Требования к квалификации специалистов Практические советы Разрешенные и запрещенные виды деятельности нутрициолога Современные вызовы и потребность в правовом регулировании Часто задаваемые вопросы Можно ли нутрициологу без медицинского образования интерпретировать результаты анализов крови? Нужно ли получать лицензию на консультации по питанию? Можно ли работать нутрициологом в медицинской клинике без диплома врача? Какой документ подтверждает право на консультации по БЖУ и рациону? Что делать, если диплом нутрициолога выдан неаккредитованной организацией? Заключение Многие задумываются об обучении на нутрициолога, чтобы помогать людям выстраивать рацион и менять привычки.