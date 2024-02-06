Эквадор готов снять все вопросы по поставкам бананов в Россию. Почему Москва ограничила ввоз фруктов из этой страны?

Министр внешней торговли Гарсия: Эквадор готов снять все вопросы РФ по бананам Эквадор предоставил России техническое обоснование для снятия ограничений на поставки бананов, об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.
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