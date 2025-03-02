Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Киев получает наиболее смертоносное оружие от Великобритании, Канады, Германии и Италии, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
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