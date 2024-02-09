Руководитель киевского режима Владимир Зеленский поделился сведениями о том, что в рамка переговорного процесса с конгрессменами Соединённых Штатов Америки ему не удалось добиться заключения договорённостей по поводу передачи боевикам Вооружённых сил государства ракетного вооружения ATACMS.