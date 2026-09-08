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Регионы России

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Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей достигла 21,1% по итогам первого полугодия

Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей достигла 21,1% по итогам первого полугодия

По итогам первого полугодия 2024 года доля россиян, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей, составила 21,1%, что на 3,6 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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