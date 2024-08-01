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Несекретные материалы

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Все идёт по плану

Как-то в последние дни нет никаких особых сенсаций. Всё идёт, как и шло.Российская армия продолжает освобождать новые населённые пункты, киевский режим продолжает истерить и паниковать, в США предвыборная гонка берёт новые высоты маразма, Израиль пытается развязать региональную войну со всеми своими соседями одновременно, на парижской олимпиаде воровство, ненависть, допинг и нечистоты – ничего необычного.

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