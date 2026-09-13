Главе СК представят доклад о гибели сотрудницы зоопарка в Крыму

Родственники погибшей в 2024 году не согласны с выводами следствия.В эфире федерального телеканала сообщили, что в Республике Крым родственники сотрудницы зоопарка, погибшей в 2024 году, не согласны с выводами следствия об обстоятельствах её гибели.
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