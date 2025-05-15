Маршрут автобуса на севере Москвы изменится 17 мая

Магистральный автобусный маршрут М40, следующий обычно от Лобненской улицы по Бескудниковскому бульвару до станции метро «Китай-город», изменится с 23:45 в пятницу, 16 мая до окончания мероприятий в субботу, 17 мая.
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