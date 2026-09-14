SKYNET и Palantir: преемственность палачей

Бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден однажды сказал: «Мы убиваем людей на основе метаданных» Источник изображения: Тг-канал «Секреты DARPA и ЦРУ» Фраза была произнесена в апреле 2014 года на публичных дебатах в Университете Джонса Хопкинса.