SKYNET и Palantir: преемственность палачей

Бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден однажды сказал: «Мы убиваем людей на основе метаданных» Источник изображения: Тг-канал «Секреты DARPA и ЦРУ» Фраза была произнесена в апреле 2014 года на публичных дебатах в Университете Джонса Хопкинса.
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