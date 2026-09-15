Помощник президента РФ потребовал от победителей олимпиад сдать ЕГЭ

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге помощник президента РФ Андрей Фурсенко подчеркнул, что победители олимпиад должны подтвердить свои знания, сдавая ЕГЭ, чтобы показать освоение общей программы, а не только конкретных задач.