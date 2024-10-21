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МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за слухов об отправке войск КНДР на СВО

МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за слухов об отправке войск КНДР на СВО

Ранее эту информацию опровергал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн пригласил для беседы посла России в Сеуле Георгия Зиновьева, сообщило агентство Yonhap.

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