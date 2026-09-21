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22 сентября ЦБ выпускает монеты «Золотая антилопа»

22 сентября ЦБ выпускает монеты «Золотая антилопа»

Выпуск включает серебряную монету номиналом 3 рубля, стальную с никелевым покрытием и монету из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, обе номиналом 25 рублей.

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