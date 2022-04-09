E Ink Kaleido 3 — новое поколение цветной цифровой бумаги

Компания E Ink, специализирующаяся на электрофоретических экранах, которые сама она называет «цифровой бумагой», объявила о выпуске нового поколения технологии цветных экранов E Ink Kaleido.
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