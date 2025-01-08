В Лос-Анджелесе увеличилась площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 13,44 квадратного километра. Согласно заявлениям пожарной службы штата Калифорния, площадь лесного пожара в американском Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров (13,44 квадратного километра), передаёт Газета.
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