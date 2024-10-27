ЕГЭ по инязу могут вернуть будущим менеджерам и экономистам

Министерство науки и высшего образования составило проект перечня вступительных испытаний в вузы, согласно которому результаты экзамена по иностранному языку вновь будут приниматься вузами, обучающими экономистов и менеджеров .
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