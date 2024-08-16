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Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ атаковать ракетами Storm Shadow территорию РФ

"Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" Об этом пятницу, 16 августа, написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.

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