Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ атаковать ракетами Storm Shadow территорию РФ

"Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" Об этом пятницу, 16 августа, написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.