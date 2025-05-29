В Бийске с балкона выпала 40-летняя женщина и, прихрамывая, ушла домой

Спустя время, она не смогла встать с кровати и вызвала скорую помощь В Бийске жительница после падения с третьего этажа отказалась от госпитализации и, несмотря на все уговоры медиков, пошла домой, сообщает в своем Telegram-канале городская станция скорой помощи.
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