Звезда "Интернов" и "Реальных пацанов" Александра Булычёва стала мамой, но имя отца не назвала. Актриса поделилась этой замечательной новостью с подписчиками, опубликовав трогательные фотографии из роддома.
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