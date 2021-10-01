Донбасс Сегодня

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Президент Финляндии призвал Запад наладить диалог с Россией

Президент Финляндии призвал Запад наладить диалог с Россией

Европейским странам стоит изменить свое отношение к России и начать выстраивать с ней диалог, считает президент Финляндии Саули Ниисте.

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