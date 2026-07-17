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Театр абсурда

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Свалки, грязные стоки и защита лесов: в Подмосковье обсудили самые острые экологические проблемы

Свалки, грязные стоки и защита лесов: в Подмосковье обсудили самые острые экологические проблемы

Куда обращаться, если рядом с домом появилась незаконная свалка, почему в реки продолжают попадать неочищенные стоки и как сохранить природные территории – эти вопросы стали главными на круглом столе, который 10 июля прошел в Доме правительства Московской области.

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