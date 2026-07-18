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Порядок, государство

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"Он расколол страну": Федоров высказался о коррупции. Грядет новый конфликт

"Он расколол страну": Федоров высказался о коррупции. Грядет новый конфликт

Михаил Федоров, полгода возглавлявший Минобороны Украины, уволен — и теперь говорит то, о чем раньше молчал, пишет Financial Times.

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Комментарии
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Владимир Петров
Опытный профессионал Сырский знает ещё с советских времён, что нехватку современного оружия, техники, военного мастерства приходится компенсировать жертвами людей. Фёдоров, как дилетант, предполагает, что дигитализация войны принесёт успех в безнадёжной войне. Массы укров хотят победы без мясных штурмов и люлей ТЦК, а усилиями дронов и роботов, ведомых Фёдоровым. Лучше Сырского у них уже не будет. А массы по-прежнему тупы и кровожадны...
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1 м.
Ольга Каширина
Слава  Богу, что его убрали. При вступлении в должность он только и клялся, сколько русских он убьет.Такой же вурдалак, что и другие.  Понимаю, что на смену придет такой же, но  смотреть    было на  эту  сытую  морду Федорова  с радостью и воодушевлением  ждущую , когда же ему позволят  по должности наконец убивать, было противно.
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1 м.
Ольга Каширина
Вот эти  мини майданы в защиту Федорова, увы, говорят, как оскотинился украинский народ.
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1 м.