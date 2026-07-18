"Он расколол страну": Федоров высказался о коррупции. Грядет новый конфликт

Опытный профессионал Сырский знает ещё с советских времён, что нехватку современного оружия, техники, военного мастерства приходится компенсировать жертвами людей. Фёдоров, как дилетант, предполагает, что дигитализация войны принесёт успех в безнадёжной войне. Массы укров хотят победы без мясных штурмов и люлей ТЦК, а усилиями дронов и роботов, ведомых Фёдоровым. Лучше Сырского у них уже не будет. А массы по-прежнему тупы и кровожадны...

Ольга Каширина

Слава Богу, что его убрали. При вступлении в должность он только и клялся, сколько русских он убьет.Такой же вурдалак, что и другие. Понимаю, что на смену придет такой же, но смотреть было на эту сытую морду Федорова с радостью и воодушевлением ждущую , когда же ему позволят по должности наконец убивать, было противно.