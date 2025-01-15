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«В России это не нормально»: русская женщина отчитала на детской площадке малолетнего иноземца, тряхнув его. Теперь она боится выйти из дома

«В России это не нормально»: русская женщина отчитала на детской площадке малолетнего иноземца, тряхнув его. Теперь она боится выйти из дома

Avia.pro - СМИ   «Чужой ребенок, чужие правила»: где граница между воспитанием и агрессией? На детской площадке во дворе многоквартирного двора в Ленинградской области разразился конфликт, который теперь обсуждают все.

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