Когда вода решает все: как из одной порции молотого кофе сделать совсем различные напитки

Эспрессо, американо, лунго и ристретто – кофейная классика, различают которую единицы. Чем все-таки эти напитки различаются друг от друга? Готовят их из 1-го сорта зерна, однако время контакта воды с молотым кофе различается.
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