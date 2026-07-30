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Порядок, государство

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Следователями МВД России установлены факты использования обвиняемым нейросетей при подготовке своей защитной позиции

«Управлением по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела об оказании противоправного влияния на результат футбольного матча установлены факты использования обвиняемым искусственного интеллекта при формировании своей защитной позиции.

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