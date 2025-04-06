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Живая Кубань

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Стало известно, где скрывался объявленный в федеральный розыск подросток, который сбежал из ребцентра на Кубани

Стало известно, где скрывался объявленный в федеральный розыск подросток, который сбежал из ребцентра на Кубани

Стало известно, где скрывался объявленный в федеральный розыск подросток, который сбежал из ребцентра на КубаниНа Кубани найден третий воспитанник реабилитационного центра станицы Павловской, который 2 апреля сбежал и угнал машину воспитателя.

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