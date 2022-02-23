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Какую тайну первая женщина-космонавт Валентина Терешкова хранила всю жизнь и открыли ее только сейчас

Какую тайну первая женщина-космонавт Валентина Терешкова хранила всю жизнь и открыли ее только сейчас

Как бы советской власти не хотелось создать впечатление, что все её научные инициативы проходили всегда безукоризненно, спустя долгие десятилетия после развала СССР раскрываются новые и новые детали некоторых событий.

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