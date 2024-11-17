Новогодний макияж 2025: тренды, подбор по цвету и 5 креативных идей

Содержание: Тренды По цвету глаз Идеи макияжа Тренды в макияже на новый год 2025 «Классический Голливуд» Комментирует Ирина Митрошкина, звездный визажист, креативный директор бренда косметики Rink 1 из 4 Показ Richard Quinn, осень-зима 2024-2025 © richardquinn / INSTAGRAM (ПРИНАДЛЕЖИТ META, КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ) Показ Erdem, осень-зима 2024-2025 © erdem.