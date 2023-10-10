Автор: АМАРАНТ "Документ между прочим!" Никита Михалков послал запрос в Администрацию насчет возврата Лорак на ТВ.
Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"
Комментарии
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Д
Даяна
То, что Куек перечисляла ВСу сотнями долларов на оружие уже все забыли, а что сунула за 3 копейки на стиральную машину все восприняли с гордостью и готовы её на руках внести на все каналы телевидения, где люди её воспринимают, как предателя.
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20 час.
АО
Андрей Ощепков
Кому стиралку,а кому-то,наверное,что то другое
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16 час.
МИ
Михаил Игнатов
Надо принять закон на уровне Думы РФ, который бы запретил появление на ТВ тем артистам, которые выступили против СВО и оскорбляли наши вооруженные силы. А если выяснится, что отправляли деньги для ВСУ, то пожизненно отстранить от ведения концертной деятельности на территории РФ.
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14 час.
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