Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Д

Даяна

То, что Куек перечисляла ВСу сотнями долларов на оружие уже все забыли, а что сунула за 3 копейки на стиральную машину все восприняли с гордостью и готовы её на руках внести на все каналы телевидения, где люди её воспринимают, как предателя.