БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Да, приходится констатировать, что в нашей власти, очень много, наживших добро из-за разбазаривания предприятий СССР,...Москва. Центр. Вс...
  • Михаил Игнатов
    Надо принять закон на уровне Думы РФ, который бы запретил появление на ТВ тем артистам, которые выступили против СВО ...Официально назван...
  • Михаил Игнатов
    Надо припомнить финнам все зверства, которые они совершили по отношению к населению России после октября 1917 г.Резня в Выборге: ...

Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Автор:  АМАРАНТ "Документ между прочим!" Никита Михалков послал запрос в Администрацию насчет возврата Лорак на ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Д
Даяна
То, что Куек перечисляла ВСу сотнями долларов на оружие уже все забыли, а что сунула за 3 копейки на стиральную машину все восприняли с гордостью и готовы её на руках внести на все каналы телевидения, где люди её воспринимают, как предателя.
Ответить
20 час.
АО
Андрей Ощепков
Кому стиралку,а кому-то,наверное,что то другое
Ответить
16 час.
МИ
Михаил Игнатов
Надо принять закон на уровне Думы РФ, который бы запретил появление на ТВ тем артистам, которые выступили против СВО и оскорбляли наши вооруженные силы. А если выяснится, что отправляли деньги для ВСУ, то пожизненно отстранить от ведения концертной деятельности на территории РФ.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх